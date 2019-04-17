كوشنير: سيتم الاعلان على (صفقة القرن) بعد شهر رمضان





وقالت القناة 13 الاسرائيلية: "كوشنير أعلن انه سيتم نشر خطة السلام (صفقة القرن) بعد شهر رمضان، خلال شهر حزيران/يونيو".





رام الله - دنيا الوطنكشف جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه سيتم الاعلان عن خطة الادارة الامركية لعملية السلام والتي تعرف إعلاميا بـ (صفقة القرن)، بعد شهر رمضان.وأكد كوشنر في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مقترح السلام في الشرق الاوسط تحتاج الى تنازلات من الاسرائيليين والفلسطينيين.