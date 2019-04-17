نتائج أولية بانتخابات جامعة بيرزيت: الكتلة الاسلامية تتقدم على الشبيبة الطلابية





اما في كلية العلوم، فقد أظهر النتائج، تقدم كتلة الوفاء الاسلامية بعد حصولها على 707 أصوات، فيما حصلت الشبيبة الطلابية على 643 صوتا، واتحاد الطلبة التقدمية حصل على أربعة أصوات، والوحدة الطلابية حصلت على ستة أصوات، والقطب الطلابي على 125 صوتا.





وكانت انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت قد انطلقت اليوم الأربعاء، حيث تم فرص الاصوات، ووصلت نسبة التصويت الى 75%.







رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج الاولية لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت في كلية التجارة، تقدم كتلة الوفاء الاسلامية التي تمثل الكتلة الاسلامية، بعد حصولها على 707 صوتا، مقابل 649 لكتلة الشبيبة الطلابية التي تمثل الشبيبة الفتحاوية.واشارت النتائج إلى أن كتلة القطب حصلت على 142 صوتا، وكتلة الوحدة الطلابية 23 صوتا، واتحاد الطلبة التقدمية فقد حصل على سبعة أصوات، فيما لم تظهر النتائج النهائية حتى اللحظة.