موسى دودين: لن تخرج معلومة عن أسرى الاحتلال بغزة دون ثمن
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى دودين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أنه لن تخرج اي معلومة للاحتلال عن جنوده الاسرى في قطاع غزة، دون ثمن.
وقال دودين في تصريح له: "لن تبدأ صفقة تبادل أسرى جديدة، دون الافراج عن من خرجة بصفقة وفاء الاحرار الاولى".
أكد موسى دودين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أنه لن تخرج اي معلومة للاحتلال عن جنوده الاسرى في قطاع غزة، دون ثمن.
وقال دودين في تصريح له: "لن تبدأ صفقة تبادل أسرى جديدة، دون الافراج عن من خرجة بصفقة وفاء الاحرار الاولى".
وتحتجز حركة حماس عدد من الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة، والذين تم اسرهم منذ الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014.
ويذكر ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أطلقت في العام 2011 سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي غلعاد شاليط، في أكبر صفقة تبادل تجريها في تاريخها، فيما أعادت قوات الاحتلال اعتقال عدد كبير منهم.
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