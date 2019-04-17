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طائرة مساعدات إماراتية سعودية تتجه إلى إيران

طائرة مساعدات إماراتية سعودية تتجه إلى إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه سير بالتعاون مع نظيره السعودي طائرة إغاثة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في إيران.

وأوضح الهلال الأحمر الإماراتي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ونشر على موقعه الإلكتروني، أن الطائرة المسيرة تحمل 95 طنا من المساعدات الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المتأثرين من السيول في إيران، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بهذا الشأن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت منظمة الهلال الأحمر، في وقت سابق، أن "مليوني إيراني تضرروا من الفيضانات التي أدت إلى مصرع 76 شخصا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد منذ آذار/مارس الماضي، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

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