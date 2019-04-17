ترامب يصدر تعليمات لتطبيق الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليماته لجميع الوكالات الأمريكية بضمنها الوزارات والمؤسسات الحكومية لتتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.وأفادت قناة (مكان) الاسرائيلية، مساء الأربعاء، أن من بين هذه الخطوات إعادة رسم جميع الخرائط الدولية لتشمل هذه المنطقة ضمن حدود دولة "إسرائيل".وأعلن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الليلة الماضية، أن الإدارة الأميركية غيرت الخرائط الدولية ونشرت خرائط جديدة تقع بموجبها هضبة الجولان تحت سيادة إسرائيل.يشار إلى أن هذه التعديلات تأتي امتداداً لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل حوالي ثلاثة أسابيع بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على منطقة هضبة الجولان.