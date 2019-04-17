حماس: نُحيي صمود عائلة البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس، أن هدم الاحتلال لمنزل الشهيد صالح البرغوثي، يؤكد على مدى العقلية الإجرامية التي تحملها قيادة الاحتلال وجيشه في ملاحقة عائلات المقاومين، حتى بعد استشهادهم واحتجاز جثامينهم، لكن هذه السياسة، أثبتت فشلها أمام صمود الشعب الفلسطيني.وقالت حماس: إننا اليوم أمام مشهد بطولي تعيشه عائلة الشهيد صالح، فهذه العائلة قدمت أبناءها أسرى وشهداء في عمليات بطولية للمقاومة، كما اعتقل جميع أفراد العائلة لكن هذه العائلة المرابطة فوق ثرى فلسطين المبارك، عطاؤها لم يتوقف منذ ما يزيد عن 30 عاماً.وأضافت الحركة، نؤكد لقادة الاحتلال، أن محاولة صناعة الانتصارات الوهمية عبر هدم منازل المقاومين وعائلاتهم لن يوقف خيار المقاومة في الضفة، والشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته متسلحاً بحقه المقدس في أرضه والذي لا تنازل عنه، ولن يهنأ المستوطنون وجيش الاحتلال بالأمن فوق الأرض الفلسطينية، والمقاومة ستظل لهم بالمرصاد.وتابعت حماس: نحيي عائلة البرغوثي التي وقفت فوق أنقاض منازلها ثابتة شامخة؛ لتقدم دروساً في البطولة والتضحية والفداء، كما نحيي الشعب الفلسطيني، في بلدة كوبر، الذي يُكرّم هذه العائلة ويقف لجانبها، وهو ما يعبر عن الأصالة والفخر الذي يحمله الفلسطينيون تجاه المقاومين وعائلاتهم.