الحكم المحلي والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، في مكتبهاليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المهندس موسى حديد.وناقش الطرفان عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية، وضرورة الاستمرار في التواصل مع الجهات والدول المانحة من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لقطاع الحكم المحلي.وأكد الصالح أهمية دور اتحاد الهيئات المحلية كشريك أساسي للوزارة وأحد مكونات قطاع الحكم المحلي، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتواصل المشترك بين الطرفين من أجل متابعة قضايا الهيئات المحلية كافة، والعمل على تحديد التدخلات والأنشطةاللازمة لتطوير القطاع بشكل عام والنهوض به، والمحافظة على الانجازات والمراكمة عليها.هذا وجرى الاتفاق على عقد لقاء قريب مع الهيئة التنفيذية لاتحاد الهيئات المحلية من أجل مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالهيئات المحلية.