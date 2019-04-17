بشارة يستقبل السفير الصيني ويطلعه على اخر مستجدات الوضع المالي

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين "قواه وي".ورحب بشارة بالسفير الضيف، مؤكدا على أهمية العلاقة الثنائية التي تربط بين الصين وفلسطين والدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني في المجالات كافة.وأطلع بشارة، السفير الصيني على آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية ولمحة عن موازنة الطوارئ للعام 2019، مؤكداً على أن موقف القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ثابت بعدم قبول أموال المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية وغير متفق عليها مسبقاً.بدوره اكد السفير على موقف الصين الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وأن الدعم الذي تقدمه جمهورية الصين على كافة المستويات سيستمر ولن يتوقف.