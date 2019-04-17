وزيرا الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط يبحثان آليات التعاون المشترك





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير الماليةوالتخطيط شكري بشارة، اليوم الاربعاء، الآليات والتدخلات المطلوبة لتعزيز صمود المواطنين و توسيع القاعدة الانتاجية بما يعزز من خلق فرص عمل واعدة للشباب وتمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر.وأكد الوزيران خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني على ان الحكومة الفلسطينية تقود اجتماعات مكثفة مع الأطراف الدولية للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء قرصنتها أموال المقاصة الفلسطينية وحشد الدعم اللازم للإيفاءبالالتزامات تجاه ابناء شعبنا.وشددا على ان دعم وتطوير المنتج الوطني يحظى بأولوية في برنامج الحكومة مما يحتم علينا اتخاذ مجموعة من التدخلات التي من شانها حمايته وتعزيز رياديته واخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطيني والوصول الى مزيد من الأسواق الخارجية.وأشارا في نهاية اللقاء الى العمل على بلورة الاليات والتدخلات المطلوبة في سياق خطة قصيرة ومتوسطة المدى وتنفيذ البرامج والنشاطات التي من شأنها جذب الاستثمار وتعظيم صادراتنا الى الخارج علاوة على تحسين جودة الخدمات المقدمةللمواطنين.