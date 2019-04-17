شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تبحث رزمة مشاريع مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وزيرة الصحة تبحث رزمة مشاريع مع الوكالة الفرنسية للتنمية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة مي كيلة مع الممثلة العام للوكالة الفرنسية
للتنمية في فلسطين كاترينا بونواد رزمة من المشاريع تنوي الوكالة تنفيذها في القطاع الصحي للعام الجاري والأعوام المقبلة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشادت وزيرة الصحة بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة والمؤسسات الفرنسية للقطاع الصحي الفلسطيني، معربة عن شكرها لفرنسا حكومة وشعباً على هذا التعاون والدعم.

وقالت الممثلة العام للوكالة في فلسطين كاترينا بونواد إن فرنسا تعتزم الدخول في شراكة طويلة الأمد في القطاع الصحي الفلسطيني، بعد أن كان تدخلها متقطعا في السنوات الماضية.

واستعرضت كاترينا تدخلات الجانب الفرنسي في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية من مختلف المؤسسات الفرنسية.

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