شؤون فلسطينية

دغلس: تحويل أراضي"يانون" لمحمية طبيعية قرار تجميلي لمصادرة أراضي المواطنين

دغلس: تحويل أراضي"يانون" لمحمية طبيعية قرار تجميلي لمصادرة أراضي المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأربعاء: إن قرار تحويل أراضي قرية يانون جنوب نابلس إلى محمية طبيعية، هو قرار تجميلي لمصادرة أراضي المواطنين، تحت مسمى آخر.

من ناحيته، قال راشد مرار، رئيس مجلس قروي اليانون لإذاعة صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأربعاء: إن هذا القرار الاحتلالي، جاء لتوسيع مستوطنة (ايتيمار).

وأشار دغلس، إلى أن الاحتلال نصب يافطات في القرية، تؤكد مصادرة مئات الدونمات منها، إضافة لمنع المواطنين من الدخول إليها.

ومن جهة أخرى، قال دغلس: إن اجتماعاً سيعقد صباح يوم الأحد القادم، للبحث بموضوع شق الشارع الالتفافي في منطقة حوارة بحضور محامي هيئة الجدار والاستيطان وبلديات القرى، وأهالي الأراضي لبحث الأمور القانونية لتقديم الاعتراضات.

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دغلس: تحويل أراضي&#34;يانون&#34; لمحمية طبيعية قرار تجميلي لمصادرة أراضي المواطنين

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