أبو بكر: مليون فلسطيني دخلوا معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن مليون فلسطيني، دخلوا

معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 حتى اليوم، مؤكداً أن أسرى سجون

الاحتلال خط أحمر، لا يمكن تجاوزه، وأن مساندتهم ودعمهم، هو نتاج موقف عقائدي

بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته.



وقال أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال، تستهدف من خلال سنها لقوانين إضافية، تطال حق الأسرى كمنع الإفراج المبكر أو استخدام قضيتهم لصالح دعايتها الانتخابية، وانتهاج سياسة التعذيب والتنكيل المستمرة داخل معتقلات الاحتلال؛ لتصنيف الأسرى كمجرمي حرب بدلاً من أسرى حرب.



رام الله - دنيا الوطن