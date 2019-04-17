شؤون فلسطينية

المطران حنا: نُناشد أحرار العالم أن يلتفتوا إلى القدس

المطران حنا: نُناشد أحرار العالم أن يلتفتوا إلى القدس
المطران عطا الله حنا
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفداً من الاتحاد البرلماني الدولي، والذين يقومون بجولة في الأراضي الفلسطينية، أن يلتفتوا إلى فلسطين، فهي أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.

جاء ذلك، خلال استقبال المطران حنا لوفد الاتحاد البرلماني الدولي، الذين رافقهم في جولة داخل البلدة القديمة من القدس، حيث وضعهم في صورة الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدينة المقدسة، والتي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم الروحية والوطنية.

وأكد حنا أن من واجب جميع أحرار العالم المؤمنين بقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، أن يلتفتوا إلى ما يحدث في مدينة القدس بشكل خاص وغزة مناشداً بضرورة العمل على رفع الحصار عن أهلها، وبحق الشعب الفلسطيني بشكل عام. 

وقال المطران حنا: "إن مدينة القدس تتعرض لجريمة غير مسبوقة في تاريخها، وسلطات الاحتلال تسعى وبخطوات متسارعة وكأنها في سباق مع الزمن بهدف تغيير ملامح مدينتنا وطمس طابعها وتزوير تاريخها، والنيل من الحضور الفلسطيني الإسلامي والمسيحي فيها".

وأضاف حنا: أن "كل هذا يحدث في مدينة القدس والعالم يتفرج علينا ولا يحرك ساكناً، الكثيرون انفعلوا وتأثروا بسبب الحريق الذي نشب في كاتدرائية باريس، أما عندنا فالحرائق مستمرة ومتواصلة والاستهداف مستمر ومتواصل لمقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية التي تسرق منا، وتستهدف بوسائل معهودة وغير معهودة"، وفق تعبيره.

وتابع المطران حنا: "لقد آلمنا وأحزننا كثيراً ما حدث في كاتدرائية باريس، ولكنني أعتقد بأن أولئك الذين اهتموا بهذه المسألة، يجب أن يلتفتوا إلى مدينة القدس، وما يحدث فيها".

ودعاهم كذلك، لأن يتابعوا الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف المسجد الأقصى، وكذلك المقدسات والأوقاف المسيحية.

وأوضح المطران، بالقول: أما ما يحدث في مشرقنا العربي فيعنينا بشكل مباشر، فأولئك الذين انفعلوا وحزنوا ونحن معهم على كاتدرائية باريس من المفترض أن يولوا نفس الاهتمام أو أكثر على ما تعرضت له دور العبادة من كنائس ومساجد ومتاحف في سوريا وفي العراق، كما في غيرها من الأماكن في هذه المنطقة العربية، وفي غيرها من بقاع الدنيا.

وتحدث المطران حنا عن عراقة الحضور المسيحي في فلسطين وفي المشرق العربي، مطالباً بضرورة العمل من أجل الإفراج عن المطارنة السوريين المخطوفين، والعمل أيضاً على تكريس ثقافة المحبة والأخوة والتلاقي بين الإنسان وأخيه الإنسان، بدل من بث سموم الكراهية والعنصرية التي نسمع عنها ونلحظ وجودها في أكثر من مكان في هذا العالم.

أخبار ذات صلة

منظمة المدن المتحدة: المطالبة بفضح ممارسات الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية

منظمة المدن المتحدة: المطالبة بفضح ممارسات الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية

صندوق التشغيل يعقد اجتماعاً لتقييم مشروع تأهيل مراكز التدريب المهني بسوق العمل

صندوق التشغيل يعقد اجتماعاً لتقييم مشروع تأهيل مراكز التدريب المهني بسوق العمل

الحكم المحلي والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

الحكم المحلي والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

بشارة يستقبل السفير الصيني ويطلعه على اخر مستجدات الوضع المالي

بشارة يستقبل السفير الصيني ويطلعه على اخر مستجدات الوضع المالي

مركز حقوقي: إسرائيل تُنفذ سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات منفذي العمليات

مركز حقوقي: إسرائيل تُنفذ سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات منفذي العمليات

وزيرا الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط يبحثان آليات التعاون المشترك

وزيرا الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط يبحثان آليات التعاون المشترك

وزيرة الصحة تبحث رزمة مشاريع مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وزيرة الصحة تبحث رزمة مشاريع مع الوكالة الفرنسية للتنمية

دغلس: تحويل أراضي&#34;يانون&#34; لمحمية طبيعية قرار تجميلي لمصادرة أراضي المواطنين

دغلس: تحويل أراضي"يانون" لمحمية طبيعية قرار تجميلي لمصادرة أراضي المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

منظمة المدن المتحدة: المطالبة بفضح ممارسات الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية

منظمة المدن المتحدة: المطالبة بفضح ممارسات الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية

صندوق التشغيل يعقد اجتماعاً لتقييم مشروع تأهيل مراكز التدريب المهني بسوق العمل

صندوق التشغيل يعقد اجتماعاً لتقييم مشروع تأهيل مراكز التدريب المهني بسوق العمل

بشارة يستقبل السفير الصيني ويطلعه على اخر مستجدات الوضع المالي

بشارة يستقبل السفير الصيني ويطلعه على اخر مستجدات الوضع المالي

مركز حقوقي: إسرائيل تُنفذ سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات منفذي العمليات

مركز حقوقي: إسرائيل تُنفذ سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات منفذي العمليات

وزيرا الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط يبحثان آليات التعاون المشترك

وزيرا الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط يبحثان آليات التعاون المشترك

دغلس: تحويل أراضي&#34;يانون&#34; لمحمية طبيعية قرار تجميلي لمصادرة أراضي المواطنين

دغلس: تحويل أراضي"يانون" لمحمية طبيعية قرار تجميلي لمصادرة أراضي المواطنين

أبو بكر: مليون فلسطيني دخلوا معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

أبو بكر: مليون فلسطيني دخلوا معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

عشراوي: على المجتمع الدولي كف يد إسرائيل عن أسرانا

عشراوي: على المجتمع الدولي كف يد إسرائيل عن أسرانا

منوعات

جينيفر لوبيز في إسرائيل لأول مرة

جينيفر لوبيز في إسرائيل لأول مرة

قبيلة صدام حسين تتبرأ من نانا

قبيلة صدام حسين تتبرأ من نانا

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

زوجة مصطفى قمر &#34;الثانية&#34; تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

زوجة مصطفى قمر "الثانية" تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: &#34;فضحتينا&#34;

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: "فضحتينا"

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

عربي

نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني