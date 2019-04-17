مسؤول إسرائيلي: وفد من الخارجية زار البحرين وشارك في مؤتمر دولي





وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس زار سلطنة عمان قبل عدة أشهر، للمشاركة في مؤتمر للمواصلات.





كما زارت وفودٌ إسرائيلية رياضية، دولتي الإمارات وقطر خلال الأشهر والأسابيع الماضية.

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول إسرائيلي كبير، أن وفداً من وزارة الخارجية، زار هذا الأسبوع، البحرين، وشارك في مؤتمر دولي لريادة الأعمال.نقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن هذا المسؤول قوله، إنه على الرغم من التقارير التي تفيد بأن ممثلين إسرائيليين، ألغوا مشاركتهم في المؤتمر، إلا أن وفداً من العديد من مسؤولي وزارة الخارجية، حضروا إلى المنامة، وعقدوا سلسلة من الاجتماعات على هامش المؤتمر.وكانت صحيفة (هآرتس)، أكدت أن إسرائيل ألغت مشاركة وفدها في مؤتمر أعمال في البحرين، لـ "أسباب أمنية".