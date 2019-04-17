دولي

مسؤول إسرائيلي: وفد من الخارجية زار البحرين وشارك في مؤتمر دولي

مسؤول إسرائيلي: وفد من الخارجية زار البحرين وشارك في مؤتمر دولي
القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس أثناء زيارته لعمان
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول إسرائيلي كبير، أن وفداً من وزارة الخارجية، زار هذا الأسبوع، البحرين، وشارك في مؤتمر دولي لريادة الأعمال.

نقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن هذا المسؤول قوله، إنه على الرغم من التقارير التي تفيد بأن ممثلين إسرائيليين، ألغوا مشاركتهم في المؤتمر، إلا أن وفداً من العديد من مسؤولي وزارة الخارجية، حضروا إلى المنامة، وعقدوا سلسلة من الاجتماعات على هامش المؤتمر.

وكانت صحيفة (هآرتس)، أكدت أن إسرائيل ألغت مشاركة وفدها في مؤتمر أعمال في البحرين، لـ "أسباب أمنية".

وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس زار سلطنة عمان قبل عدة أشهر، للمشاركة في مؤتمر للمواصلات.

كما زارت وفودٌ إسرائيلية رياضية، دولتي الإمارات وقطر خلال الأشهر والأسابيع الماضية.

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