اشتية يتسلم التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2018

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، خلال استقبالهرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، التقرير السنوي للعام 2018، وكتاب فلسطين الإحصائي السنوي 2018 الصادر عن الجهاز.واطلع اشتية من خلال عوض، على أهم نتائج التقرير السنوي ونتائج الاستطلاعات التي يجريها الجهاز، مشيداً بجهاز الإحصاء والقائمين عليه، وجهودهم المبذولة، معتبراً أن من شأنها أن تساند في وضع الخطط العملية، وخريطة طريق لأولويات عمل الحكومة.