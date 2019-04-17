منظمة التحرير تدعو لمحاكمة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية: "إن قضية الأسرى الفلسطينيين، وممارسات الاحتلال بحقهم تمثل جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية".وأضافت الدائرة في بيان لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، "أن الزج بآلاف الأسرى، ومن بينهم أطفال ونساء، في سجون وظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية وإهمال طبي متعمد واعتداءات متواصلة، يذكرنا بمراكز الاعتقال النازية والفاشية، بل إن الاحتلال، اتخذها مثلاً يحتذى به في غالب الأحيان".وناشدت الدائرة المجتمع الدولي "بوقف سياسة الكيل بمكيالين، فكما أدينت الممارسات النازية وحوكم مجرموها، يجب إدانة ومحاكمة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال، لما ارتكبوه من جرائم، ولا يزالون بحق الفلسطينيين عامة والأسرى بشكل خاص، وخالفوا بل وضربوا بعرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المدنيين تحت الاحتلال".واعتبر البيان سكوت المجتمع الدولي عن ممارسة الاحتلال بحق الأسرى "خاصة الأطفال والنساء والمرضى، إدانة موصوفة لهذا الصمت الذي يفسر من قبل الاحتلال على أنه ضوء أخضر لمواصلة هذه الجرائم".