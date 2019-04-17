شؤون فلسطينية

كيلة: تشكيل لجنة من الوزارة لإيجاد حلول بديلة عن التحويلات لإسرائيل

كيلة: تشكيل لجنة من الوزارة لإيجاد حلول بديلة عن التحويلات لإسرائيل
وزيرة الصحة دكتور مي كيلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة دكتور مي كيلة، عن تشكيل لجنة من الوزارة، تتعلق بالتحويلات الطبية، لاسيما الخارجية منها، وذلك لإيجاد حلول ملائمة وبديلة عن الخدمة الطبية في المشافي الإسرائيلية.

وقالت كيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، إنه تم إرسال وفدٍ من وزارة الصحة إلى كل من مصر والأردن في إطار البحث عن الخدمة الطبية في دول الجوار كبديل للعلاج في إسرائيل، مشيرة إلى أنّ حوالي 1600 مواطن
يستكملون العلاج في المشافي الإسرائيلية أو يتلقونه، منذ قرار وقف التحويلات لهذه المشافي في السادس والعشرين من آذار/ مارس الماضي.

وأوضحت كيلة، أنه سيتم تنظيم ورش عمل لتحديد الأولويات والإمكانات لمعرفة إن كان هناك حاجة لاستقدام كفاءات طبية لتقديم كافة الخدمات المطلوبة في هذا المجال ليصار إلى توطين هذه الخدمة، وذلك ضمن رؤية الحكومة برئاسة محمد اشتية.

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