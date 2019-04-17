شؤون فلسطينية

السفير نوفل يكشف موقف روسيا من (صفقة القرن)

السفير نوفل يكشف موقف روسيا من (صفقة القرن)
عبد الحفيظ نوفل سفير فلسطين لدى روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، رفض الجانب الروسي لـ (صفقة القرن) واستمرار الرعاية الأمريكية أحادية الجانب لعملية السلام، باعتبار أن تلك الرعاية لم تعد مجدية، ولم تحقق أي شيء على مدى عشرين عاماً.

وقال نوفل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد خلال لقائه وزير الخارجية رياض المالكي على رفض بلاده (صفقة القرن) والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود مع المجموعة العربية، والاتحاد الأوروبي للوصول إلى رؤية دولية للسلام على غرار ما أعلنه الرئيس في مجلس الأمن الدولي.

وأكد السفير نوفل، أن المجموعة العربية، أكدت لموسكو موقفها الثابت، والداعم للقضية الفلسطينية، بعيداً عن المهاترات 
الإسرائيلية بتطبيع العلاقات.

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