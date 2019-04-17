شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُواصل إجراءاتها العقابية بمصادرة أراضي المواطنين والإمعان في تهويدها

قوات الاحتلال تُواصل إجراءاتها العقابية بمصادرة أراضي المواطنين والإمعان في تهويدها
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العقابية بحق المواطنين، بمصادرة أراضيهم والإمعان في تهويدها، حيث أقدمت على تنفيذ سلسلة من عمليات الهدم في حي ياصول في القدس المحتلة، وبلدة كوبر برام الله وقرية يانون في نابلس وقرية جبارة بطولكرم.

وأفادت مصادر محلية، في القدس المحتلة، ومحمد عبد ربه، أن جرافات الاحتلال، شرعت بهدم بناية سكنية لعائلة القاق بعد هدمها منزلاً ومخزناً يعودان للمواطن عز الدين برقان في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك لإقامة حديقة تلمودية مكان الحي.

وأضاف عبد ربه، بأن عملية الهدم ما تزال متواصلة، وكذلك التجريف، مشيراً أن مواطنتين أصيبتا جراء الاعتداء عليها بالضرب من قبل قوات الاحتلال، التي اقتحمت حي ياصول.

يذكر أن قوات الاحتلال تعتزم هدم أكثر من ستين منزلاً ومنشأة في حي وادي ياصول، بهدف إقامة حديقة للمستوطنين.

وفي بلدة كوبر شمال غرب رام الله، هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم، منزل الشهيد صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفاد في بلدة كوبر، أسيد صبيح، بأن قوة عسكرية احتلالية 
وناقلات جند، اقتحمت كوبر وشرعت بهدم منزل البرغوثي، وسط اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص المطاطي وقنبلة غاز بالرأس وآخرين بالاختناق.

وكان صالح البرغوثي استشهد برصاص قوة إسرائيلية خاصة في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (عوفرا) المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة.

وقال رئيس بلدية كوبر، عزت بدوان: إن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل لن تثني أبناء شعبنا عن الدفاع عن أرضه، مشيراً إلى أن الاحتلال هدم أربعة منازل في البلدة خلال العامين الماضيين.

وأوضح بدوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن أهالي البلدة سيعيدون بناء منزل الشهيد صالح البرغوثي، ومنزل عائلته في أقرب وقت ممكن، كتلك المنازل التي أعاد أهالي كوبر بناءها بعد هدم قوات الاحتلال لها.

وفي طولكرم، تواصل جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منزلين لمواطنين في قرية جبارة جنوب طولكرم، بحجة عدم الترخيص صباح اليوم.

وأفاد في طولكرم معين شديد، أن هذه الجرافات هدمت منزلين من أصل خمسة منازل مهددة بالهدم، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال سلمت مواطنين إخطارات بهذا الشأن بحجة عدم الترخيص.

أخبار ذات صلة

وزير الحكم المحلي يستنكر هدم الاحتلال لمنازل المواطنين في طولكرم ورام الله

وزير الحكم المحلي يستنكر هدم الاحتلال لمنازل المواطنين في طولكرم ورام الله

الحركة الإسلامية بإسرائيل: علاقة العرب بنتنياهو يجب أن تمر عبر الرئيس أبو مازن

الحركة الإسلامية بإسرائيل: علاقة العرب بنتنياهو يجب أن تمر عبر الرئيس أبو مازن

اشتية يتسلم التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2018

اشتية يتسلم التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2018

منظمة التحرير تدعو لمحاكمة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال

منظمة التحرير تدعو لمحاكمة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال

الديمقراطية إحالة قرارات الوطني للحكومة تعبير عن إفلاس السياسة الانتظارية

الديمقراطية إحالة قرارات الوطني للحكومة تعبير عن إفلاس السياسة الانتظارية

كيلة: تشكيل لجنة من الوزارة لإيجاد حلول بديلة عن التحويلات لإسرائيل

كيلة: تشكيل لجنة من الوزارة لإيجاد حلول بديلة عن التحويلات لإسرائيل

السفير نوفل يكشف موقف روسيا من (صفقة القرن)

السفير نوفل يكشف موقف روسيا من (صفقة القرن)

صالح رأفت يُعقّب على خريطة غرينبلات المُحدّثة

صالح رأفت يُعقّب على خريطة غرينبلات المُحدّثة

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يستنكر هدم الاحتلال لمنازل المواطنين في طولكرم ورام الله

وزير الحكم المحلي يستنكر هدم الاحتلال لمنازل المواطنين في طولكرم ورام الله

اشتية يتسلم التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2018

اشتية يتسلم التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2018

منظمة التحرير تدعو لمحاكمة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال

منظمة التحرير تدعو لمحاكمة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال

الديمقراطية إحالة قرارات الوطني للحكومة تعبير عن إفلاس السياسة الانتظارية

الديمقراطية إحالة قرارات الوطني للحكومة تعبير عن إفلاس السياسة الانتظارية

قوات الاحتلال تُواصل إجراءاتها العقابية بمصادرة أراضي المواطنين والإمعان في تهويدها

قوات الاحتلال تُواصل إجراءاتها العقابية بمصادرة أراضي المواطنين والإمعان في تهويدها

الأتيرة تتفقد المشاريع البيئية في بلدة بني نعيم

الأتيرة تتفقد المشاريع البيئية في بلدة بني نعيم

مجدلاني: تقرير البنك الدولي يعكس الأوضاع الاقتصادية الواقعية

مجدلاني: تقرير البنك الدولي يعكس الأوضاع الاقتصادية الواقعية

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

منوعات

جينيفر لوبيز في إسرائيل لأول مرة

جينيفر لوبيز في إسرائيل لأول مرة

قبيلة صدام حسين تتبرأ من نانا

قبيلة صدام حسين تتبرأ من نانا

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

زوجة مصطفى قمر &#34;الثانية&#34; تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

زوجة مصطفى قمر "الثانية" تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: &#34;فضحتينا&#34;

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: "فضحتينا"

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

عربي

نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني