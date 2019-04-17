قوات الاحتلال تُواصل إجراءاتها العقابية بمصادرة أراضي المواطنين والإمعان في تهويدها

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العقابية بحق المواطنين، بمصادرة أراضيهم

والإمعان في تهويدها، حيث أقدمت على تنفيذ سلسلة من عمليات الهدم في حي

ياصول في القدس المحتلة، وبلدة كوبر برام الله وقرية يانون في نابلس وقرية

جبارة بطولكرم.





وأفادت مصادر محلية، في القدس المحتلة، ومحمد عبد ربه، أن جرافات الاحتلال، شرعت بهدم بناية سكنية لعائلة القاق بعد هدمها منزلاً ومخزناً يعودان للمواطن عز الدين برقان في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك لإقامة حديقة تلمودية مكان الحي.



وأضاف عبد ربه، بأن عملية الهدم ما تزال متواصلة، وكذلك التجريف، مشيراً أن مواطنتين أصيبتا جراء الاعتداء عليها بالضرب من قبل قوات الاحتلال، التي اقتحمت حي ياصول.



يذكر أن قوات الاحتلال تعتزم هدم أكثر من ستين منزلاً ومنشأة في حي وادي ياصول، بهدف إقامة حديقة للمستوطنين.



وفي بلدة كوبر شمال غرب رام الله، هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم، منزل الشهيد صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.





وأفاد في بلدة كوبر، أسيد صبيح، بأن قوة عسكرية احتلالية

وناقلات جند، اقتحمت كوبر وشرعت بهدم منزل البرغوثي، وسط اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص المطاطي وقنبلة غاز بالرأس وآخرين بالاختناق.



وكان صالح البرغوثي استشهد برصاص قوة إسرائيلية خاصة في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (عوفرا) المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة.





وقال رئيس بلدية كوبر، عزت بدوان: إن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إ سرائيل لن تثني أبناء شعبنا عن الدفاع عن أرضه، مشيراً إلى أن الاحتلال هدم أربعة منازل في البلدة خلال العامين الماضيين.



وأوضح بدوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن أهالي البلدة سيعيدون بناء منزل الشهيد صالح البرغوثي، ومنزل عائلته في أقرب وقت ممكن، كتلك المنازل التي أعاد أهالي كوبر بناءها بعد هدم قوات الاحتلال لها.



وفي طولكرم، تواصل جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منزلين لمواطنين في قرية جبارة جنوب طولكرم، بحجة عدم الترخيص صباح اليوم.



وأفاد في طولكرم معين شديد، أن هذه الجرافات هدمت منزلين من أصل خمسة منازل مهددة بالهدم، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال سلمت مواطنين إخطارات بهذا الشأن بحجة عدم الترخيص.

رام الله - دنيا الوطن