شؤون فلسطينية

صالح رأفت يُعقّب على خريطة غرينبلات المُحدّثة

صالح رأفت يُعقّب على خريطة غرينبلات المُحدّثة
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت في حديث لإذاعة (صوت  فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن هدم جرافات الاحتلال لمنزل الشهيد صالح البرغوثي، ومنشآت في القدس المحتلة، يأتي في سياق تنفيذ حكومة نتنياهو لعملية تهويد القدس المحتلة، وتهجير مواطنيها وإحلال المستوطنين، 
وتكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري على بقية الأراضي الفلسطينية.

في تعقيبه على نشر المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات صورة لخريطة محدثة اعتمدتها أمريكا رسمياً، ويظهر فيها الجولان السوري المحتل ضمن السيادة الإسرائيلية، قال رأفت: إن دول العالم كافة لم تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، في وقت أكدت فيه أوروبا بكل وضوح أنها لن تعترف بهذه السيادة على أراضٍ  لمجرد أن واشنطن أعلنتها.

وحذر رأفت من أن أي إعلان يصدره ترامب بالسيادة الإسرائيلية على أي أراضٍ محتلة سيكون مدرجاً ضمن خطته المرتقبة في وقت تتواصل فيه الاجراءات العملية لسلطات الاحتلال لتنفيذ بنود ما تسمى (صفقة القرن) على الأرض، في اشارة إلى ما صرح به غرنبلات بقوله إن ضم المستوطنات وأراضي الضفة المحتلة لن يضر بالصفقة، الأمر الذي يعني سيطرة إسرائيلية على هذه الأراضي، إضافة للأغوار مما يشير بشكل واضح إلى أن هذه المعطيات، تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة في الإطار ذاته على خطورة ما قاله ترامب في مؤتمر أمريكي يهودي عن نيةٍ لإقامة دويلة في غزة وتوسيعٍ لها في سيناء، فيما تكون أراضي الضفة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية باعتبارها أراضي اسرائيل الكبرى حسب ادعائه.

ولفت رأفت إلى المذكرة التي وُقّعت في الأيام القليلة الماضية من قبل رؤساء حكومات دولية سابقين، ومسؤولي منظمات دولية، وأرسلت لحكوماتهم لرفض ما تسمى (صفقة القرن) والتمسك بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

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