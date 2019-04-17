الأتيرة تتفقد المشاريع البيئية في بلدة بني نعيم

رام الله - دنيا الوطنتفقدت رئيس سلطة جودة البيئة، م. عدالة الأتيرة، المشاريع البيئية في بلدة بني نعيم شرقي الخليل والممولة من مرفق البيئة العالمي "برنامج المنح الصغيرة" التي تنفذها جمعية بني نعيم الخيرية، بهدف السعي نحو إكمال وتطوير فكرة المشاريع القائمة باتجاهات جديدة.‏ورافق الأتيرة طاقم من سلطة جودة البيئة وممثلون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سطيفان سلامة، وتغريد النجار، والمنسق الوطني لمرفق البيئة العالمي برنامج المنح الصغيرة نادية الخضري، ‏ونائب رئيس البلدية زياد الخضور، ومدير الجمعية إسلام المناصرة، وممثل محافظة الخليل، لؤي القيسي.واطلعت الأتيرة، على مشروع الحد من أثر التغير المناخي في منطقة مسافر بني نعيم ـ برية القدس، والذي يعمل من خلال خلق شبكة أنظمة بيئية متكاملة تعتمد على الطاقة الشمسية والحصاد المائي وزيادة الغطاء النباتي للأراضي.وزارت مع الوفد المرافق لها، مشروع تأهيل محجر متروك تم تحويلة إلى متحف بيئي والحديقة التي يتم العمل على تأسيسها في داخل المتحف، والتي تشمل الطيور والنباتات.وأشارت الأتيرة خلال الجولة، إلى أن هذه المشاريع عملت على رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية خاصة آثار التغير المناخي على المنطقة واهمية الحد منه عن طريق التحول إلى استخدام مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلا من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة.وأضافت بانه من الضرورة العمل على زيادة التنوع الحيوي النباتي من خلال تأهيل المحاجر المتروكة وزيادة الغطاء النباتي من خلال زيادة النباتات وزيادة الوعي بالمحافظة على التنوع الحيوي في المنطقة.وأكدت، بأن هذه المشاريع ساهمت في زيادة وتحسين مصادر الدخل لعائلات من ذوي الدخل المحدود من خلال تشجير أراضيهم باللوزيات وإنشاء بيوت بلاستيكية، بالإضافة إلى مساهمتها في ربط المدارس بالمتحف البيئي من خلال عمل برنامج زيارات مدرسية لطلبة المدارس في محافظة الخليل والمحافظات الأخرى للتعرف على المشروع والاستفادة من مرافق وخدمات المتحف البيئي.وفي السياق ذاته، ناقشت الأتيرة خلال لقاء في بلدية بني نعيم مع أهالي البلدة وممثلي مؤسسات البلدة، دور المشاريع التي تم تنفذيها في البلدة، وأهمية ضمان استمرارها في المستقبل، والواقع البيئي في البلدة والمنطقة الصناعية فيها.