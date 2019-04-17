شؤون فلسطينية

الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء: إنها سجلت خلال الشهر الماضي 176 شركة جديدة في المحافظات الشمالية برأسمال إجمالي وصل إلى 37.3 مليون دولار أمريكي تقريباً.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر آذار/ مارس 2019 ارتفاعا بنسبة 12.8% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 10.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام2018، في حين أن قيمة رأسمال الشركات ( المصرح به عند التسجيل) ارتفعت بنسبة 118.0% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بنسبة 81.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.

السجل التجاري

أشار التقرير إلى أن عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال شهر آذار/ مارس سجل انخفاضاً بنسبة 23.9% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 190.6% بالمقارنة مع شهر آذار/ مارس 2018، حيث تم تسجيل 497 تاجراً جديداً، على صعيد المحافظات، احتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 29.0%، تلتها محافظة طولكرم بنسبة 18.9%، في حين سجلت محافظة طوباس أقل نسبة 0.6% خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

ترخيص المصانع

أفادت نتائج التقرير أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر آذار/ مارس 2019 شهد ارتفاعا بنسبة 77.8% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 45.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 646.2% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 17.6% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2018، حيث تم ترخيص 16 مصنعا جديدا في محافظات جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، رام الله والبيرة، أريحا والأغوار، القدس، بيت لحم، الخليل بقيمة رأس مال بلغت 19.4 مليون دولار.

شهادات المنشأ
أشارت بيانات التقرير أن هناك ارتفاعاً في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 37.9% لشهر آذار 2019 مقارنة بالشهر السابق، بالمقابل ارتفعت هذه القيمة بنسبة 36.4% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 7.2% مقارنة مع الشهر المناظر من العام2018، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 438 شهادة منشأ بقيمة 12.0 مليون دولار أمريكي.

رخص الاستيراد
أظهرت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر آذار 2019 شهد ارتفاعاً بنسبة 33.6% مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض هذا العدد بنسبة 16.6% مقارنة مع شهر آذار من العام 2018، أما قيمة رخص الاستيراد فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 60.8% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 25.9% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث أصدرت الوزارة 1700 رخصة استيراد، وبقيمة إجمالية بلغت 161.1 مليون دولار تقريباً.

حماية المستهلك

قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ 423 جولة تفتيشية خلال شهر آذار 2019، زارت خلالها 2,451 محلاً تجارياً، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 140 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما تم إتلاف 237.7طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية، وتم إحالة 19 تاجراً  للقضاء لمخالفتهم القوانين.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة
شهدت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر آذار 2019 ارتفاعا بنسبة 33.0% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 8.3% بالمقارنة مع آذار 2018، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً ارتفاعا بنسبة32.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 7.7% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، كما شهدت قيمة الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعا بنسبة 47.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 828.232 كغم.

حقوق الملكية الفكرية
أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 242 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 294 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 153 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع 3 وتسجيل 3 من الرسم والنموذج الصناعي، بينما لم يتم إيداع أو تسجيل أي براءة اختراع خلال شهر آذار. من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 99.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018، حيث بلغ مجموع الإيرادات ما يقارب 271.8 ألف شيكل إسرائيلي.

خدمات اللامركزية

أشارت نتائج التقرير أن عدد خدمات اللامركزية لشهر آذار 2019 شهد ارتفاعا بنسبة 14.6% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 1.0% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم 5,428 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.

أخبار ذات صلة

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

أحمد يوسف: ما يصلنا من مقر الرئاسة لايُبشر بخير..ودحلان سيكون بأي مجلس قيادي فلسطيني

أحمد يوسف: ما يصلنا من مقر الرئاسة لايُبشر بخير..ودحلان سيكون بأي مجلس قيادي فلسطيني

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

مساء اليوم..&#34;المنظمات الاهلية&#34; تطلق حملة &#34;يوم الاسير&#34; وتدعو &#34;للتغريد&#34;

مساء اليوم.."المنظمات الاهلية" تطلق حملة "يوم الاسير" وتدعو "للتغريد"

اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

الخارجية: (صفقة القرن) بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين

الخارجية: (صفقة القرن) بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين

مالية غزة تُعلن صرف رواتب الموظفين غداً

مالية غزة تُعلن صرف رواتب الموظفين غداً

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

مساء اليوم..&#34;المنظمات الاهلية&#34; تطلق حملة &#34;يوم الاسير&#34; وتدعو &#34;للتغريد&#34;

مساء اليوم.."المنظمات الاهلية" تطلق حملة "يوم الاسير" وتدعو "للتغريد"

اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

الخارجية: (صفقة القرن) بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين

الخارجية: (صفقة القرن) بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

منوعات

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

زوجة مصطفى قمر &#34;الثانية&#34; تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

زوجة مصطفى قمر "الثانية" تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: &#34;فضحتينا&#34;

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: "فضحتينا"

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

نجم مانشستر سيتي يتزوج من فتاة قامت بتفضيل جميع تغريداته على تويتر

نجم مانشستر سيتي يتزوج من فتاة قامت بتفضيل جميع تغريداته على تويتر

مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية &#34;نوتردام&#34; قبل 15 عاماً

مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية "نوتردام" قبل 15 عاماً

عربي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن

الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن