الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي



ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر آذار/ مارس 2019 ارتفاعا بنسبة 12.8% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 10.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام2018، في حين أن قيمة رأسمال الشركات ( المصرح به عند التسجيل) ارتفعت بنسبة 118.0% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بنسبة 81.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.



السجل التجاري



أشار التقرير إلى أن عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال شهر آذار/ مارس سجل انخفاضاً بنسبة 23.9% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 190.6% بالمقارنة مع شهر آذار/ مارس 2018، حيث تم تسجيل 497 تاجراً جديداً، على صعيد المحافظات، احتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 29.0%، تلتها محافظة طولكرم بنسبة 18.9%، في حين سجلت محافظة طوباس أقل نسبة 0.6% خلال شهر آذار/ مارس الماضي.



ترخيص المصانع



أفادت نتائج التقرير أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر آذار/ مارس 2019 شهد ارتفاعا بنسبة 77.8% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 45.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 646.2% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 17.6% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2018، حيث تم ترخيص 16 مصنعا جديدا في محافظات جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، رام الله والبيرة، أريحا والأغوار، القدس، بيت لحم، الخليل بقيمة رأس مال بلغت 19.4 مليون دولار.



شهادات المنشأ

أشارت بيانات التقرير أن هناك ارتفاعاً في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 37.9% لشهر آذار 2019 مقارنة بالشهر السابق، بالمقابل ارتفعت هذه القيمة بنسبة 36.4% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 7.2% مقارنة مع الشهر المناظر من العام2018، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 438 شهادة منشأ بقيمة 12.0 مليون دولار أمريكي.



رخص الاستيراد

أظهرت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر آذار 2019 شهد ارتفاعاً بنسبة 33.6% مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض هذا العدد بنسبة 16.6% مقارنة مع شهر آذار من العام 2018، أما قيمة رخص الاستيراد فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 60.8% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 25.9% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث أصدرت الوزارة 1700 رخصة استيراد، وبقيمة إجمالية بلغت 161.1 مليون دولار تقريباً.



حماية المستهلك



قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ 423 جولة تفتيشية خلال شهر آذار 2019، زارت خلالها 2,451 محلاً تجارياً، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 140 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما تم إتلاف 237.7طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية، وتم إحالة 19 تاجراً للقضاء لمخالفتهم القوانين.



مراقبة ودمغ المعادن الثمينة

شهدت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر آذار 2019 ارتفاعا بنسبة 33.0% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 8.3% بالمقارنة مع آذار 2018، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً ارتفاعا بنسبة32.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 7.7% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، كما شهدت قيمة الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعا بنسبة 47.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 3.8% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 828.232 كغم.



حقوق الملكية الفكرية

أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 242 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 294 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 153 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع 3 وتسجيل 3 من الرسم والنموذج الصناعي، بينما لم يتم إيداع أو تسجيل أي براءة اختراع خلال شهر آذار. من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 99.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018، حيث بلغ مجموع الإيرادات ما يقارب 271.8 ألف شيكل إسرائيلي.



خدمات اللامركزية



أشارت نتائج التقرير أن عدد خدمات اللامركزية لشهر آذار 2019 شهد ارتفاعا بنسبة 14.6% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 1.0% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم 5,428 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء: إنها سجلت خلال الشهر الماضي 176 شركة جديدة في المحافظات الشمالية برأسمال إجمالي وصل إلى 37.3 مليون دولار أمريكي تقريباً.