شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر ليوم الخميس 18 نيسان/ أبريل 2019، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (15- 4).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وفق ما ذكرت عبر موقعها الإلكتروني.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.


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