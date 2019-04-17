شؤون فلسطينية

غدًا.. اجتماع لتنفيذية منظمة التحرير لإقرار إرسال وفود لدول ومنظمات

غدًا.. اجتماع لتنفيذية منظمة التحرير لإقرار إرسال وفود لدول ومنظمات
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، غداً الأحد اجتماعاً بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لإقرار مقترح إرسال وفود من اللجنة إلى بعض دول العالم، والعديد من المنظمات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيصل عرنكي: إن رسائل سترسل، وأيضاً بعض الوفود من اللجنة، ستتوجه إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز، ودول أوروبية، والصين، وروسيا، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وأضاف: كما سيناقش اجتماع الغد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سبل الدعم والتعاون من أجل إنجاح عمل الحكومة الجديدة، برئاسة د. محمد اشتية التي استلمت مهامها هذا الأسبوع.

وحول موعد عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، قال عرنكي: كان هناك اقتراح بأن يتم عقده خلال الأسبوعين القادمين، ولكن حلول شهر رمضان يمكن أن يمنع ذلك، والأرجح أن يكون بعد شهر رمضان، وهذا يعتمد على الظروف الملائمة، وفق ما يرى رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون.

وتابع: من أهداف عقد جلسة للمجلس المركزي، تنقية الأجواء بين فصائل المنظمة، ومحاولة الاتفاق بين فصائل المنظمة والفصائل غير المنضوية تحت المنظمة، وإيجاد وسيلة واضحة وتامة توافق عليها كافة الأطراف على المستوى الداخلي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن هدف عقد المركزي أيضاً، تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وإيجاد وسائل للانسحاب من اتفاقي (أوسلو) و(باريس).

وقال: نحن نركز على الوحدة الوطنية داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية؛ لنكون أقوياء، حتى تكون كلمة "لا" المصمم عليها الرئيس محمود عباس، مشدداً على أنه يجب أن نتوحد على قاعدة رفض (صفقة القرن).

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