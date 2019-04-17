مساء اليوم.."المنظمات الاهلية" تطلق حملة "يوم الاسير" وتدعو "للتغريد"

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر ان تطلق شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الانسان مساء اليوم، حملة الكترونية واسعة النطاق عبر "توتير" بهدف تسليط الضوء على واقع الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال من زوايا متعددة، سواء الاسرى المرضى، الاداريين، الاطفال، ومن يقبعون في العزل الانفرادي، وشرائح الاسرى كافة الذين يتعرضون لشتى صنوف القهر والقمع اليومي من قبل ادارة سجون الاحتلال .ودعت الشبكة والمجلس لاوسع مشاركة في حملتها هذه خصوصا نشطاء التواصل الاجتماعي، والمجموعات الشبابية من اجل ايصال رسالة الاسرى في يومهم السابع عشر من نيسان للعديد من الجهات الدولية.وتتضمن الحملة كذلك رسائل مباشرة باللغة الانجليزية بمشاركة الاصدقاء والمؤسسات الدولية الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن المقرر ان تبث بشكل موحد ما بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلا .