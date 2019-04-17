اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، عبر اللجنة الوزارية المشتركة في العديد من المجالات، خاصة رفع حجم التبادل التجاري، الأمر الذي سيساهم في إنعاش اقتصاد البلدين.وبيّن اشتية، أن استراتيجية الحكومة ترتكز على تعزيز صمود المواطنين، والانفكاك التدريجي في المجال الاقتصادي من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى اتخاذ قرار وقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، والتوجه إلى العمق العربي، مشيراً إلى إرسال وفد إلى الأردن للبحث في هذا الشأن.وأكد رئيس الوزراء على عمق العلاقة التاريخية والأخوية بين الأردن وفلسطين، والموقف الأردني الثابت والوطني تجاه قضيتنا، مشيداً في الوقت ذاته بمواقف الملك عبد الله الثاني، ودفاعه عن القدس والمقدسات واللاجئين وحل الدولتين.