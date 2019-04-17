شؤون فلسطينية

الخارجية: (صفقة القرن) بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين

الخارجية: (صفقة القرن) بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن التحالف "الصهيوأمريكي" يُسابق الزمن لإتمام مخططاته من بوابة (صفقة القرن) الأميركية كرافعة نهائية لتمكين هذا المشروع الاستعماري الخطير ومنحه (الشرعية) المزعومة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ورأت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن اكتفاء المجتمع الدولي وعدد من الدول بالبيانات والمواقف التي تؤكد (دعمها) لحل الدولتين، دون أن تتبعها خطوات عملية لحماية هذا الحل أو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والاستيطان، يعكس تخاذلاً دولياً ملحوظاً يصعب تبريره أو فهمه.

وقالت الوزارة: إنها إذ تدين بأشد العبارات عمليات التغول الاستعماري غير المسبوقة في المناطق المصنفة (ج)، فإنها تؤكد أن تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعميق استعمارها الإحلالي في جميع المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) بشتى الأشكال والأساليب، هو امتداد لبرنامج اليمين الاسرائيلي الذي صعد الى الحكم في العام 2009، وأن وتيرة هذا التغول تتسارع بشكل مجنون منذ دخول دونالد ترمب البيت الأبيض وإقدامه على تبني ايديولوجية اليمين الظلامية وإسناد مخططاته الاستعمارية التوسعية على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحوله إلى شريك كامل في حسم قضايا الحل الدائم التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما عكسته بوضوح إعلاناته المشؤومة المتتالية ضد الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأبرزت الوزارة في بيانها، تصعيد الاحتلال لعمليات هدم منازل المواطنين بحجج مختلفة، كما يحدث في القدس الشرقية المحتلة، حيث شرعت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم بهدم وتشريد سكان حي وادي ياصول ببلدة سلوان، وهدم منزل في مدخل جبارة في طولكرم وخربة "سوسيا" جنوب الخليل وغيرها، وجميعها لهدف واحد هو تهجير الفلسطينيين من تلك المناطق، والتمادي في مصادرة مساحات واسعة منها كما حدث بالأمس في منطقة الأغوار، وكما حدث أيضاً في المنطقة الشرقية من خربة "يانون" جنوب نابلس، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على تحويل مئات الدونمات الزراعية الى محمية طبيعية يُمنع دخول المواطنين الفلسطينيين إليها بهدف تخصيصها لتوسيع مستوطنة (ايتمار) بحيث تصل حدودها الى الجبال المطلة على منطقة الأغوار.

ورأت الوزارة، أن هذه السياسة الاحتلالية الإحلالية تندرج في سياق محاصرة الوجود الفلسطيني وحرمانه من التمدد العمراني بجميع أشكاله، في محاولة لتعويض فشل الاحتلال في إغراق تلك المناطق بالمستوطنين اليهود، عن طريق اطلاق يد قوات الاحتلال لفرض سيطرتها العسكرية على تلك المناطق تارة تحت شعار (التدريبات العسكرية) وتارة اخرى بشعار (المحميات الطبيعية).

أخبار ذات صلة

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي

أحمد يوسف: ما يصلنا من مقر الرئاسة لايُبشر بخير..ودحلان سيكون بأي مجلس قيادي فلسطيني

أحمد يوسف: ما يصلنا من مقر الرئاسة لايُبشر بخير..ودحلان سيكون بأي مجلس قيادي فلسطيني

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

مساء اليوم..&#34;المنظمات الاهلية&#34; تطلق حملة &#34;يوم الاسير&#34; وتدعو &#34;للتغريد&#34;

مساء اليوم.."المنظمات الاهلية" تطلق حملة "يوم الاسير" وتدعو "للتغريد"

اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

مالية غزة تُعلن صرف رواتب الموظفين غداً

مالية غزة تُعلن صرف رواتب الموظفين غداً

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

ابو هولي: ما يطرح لقضية اللاجئين من حلول خارجة عن القرارات الدولية مرفوضة

الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد تُسجل 176 شركة جديدة وترخص 16 مصنعاً خلال الشهر الماضي

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

مساء اليوم..&#34;المنظمات الاهلية&#34; تطلق حملة &#34;يوم الاسير&#34; وتدعو &#34;للتغريد&#34;

مساء اليوم.."المنظمات الاهلية" تطلق حملة "يوم الاسير" وتدعو "للتغريد"

اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

الخارجية: (صفقة القرن) بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين

الخارجية: (صفقة القرن) بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

منوعات

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

زوجة مصطفى قمر &#34;الثانية&#34; تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

زوجة مصطفى قمر "الثانية" تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: &#34;فضحتينا&#34;

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: "فضحتينا"

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

نجم مانشستر سيتي يتزوج من فتاة قامت بتفضيل جميع تغريداته على تويتر

نجم مانشستر سيتي يتزوج من فتاة قامت بتفضيل جميع تغريداته على تويتر

مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية &#34;نوتردام&#34; قبل 15 عاماً

مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية "نوتردام" قبل 15 عاماً

عربي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن

الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن