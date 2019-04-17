مالية غزة تُعلن صرف رواتب الموظفين غداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب الموظفين بغزة عن فئة 3000 شيكل فأقل.وأفادت الوزارة، أن صرف الرواتب سيتم غداً الخميس، عبر فروع البنك والبريد.ويذكر، أن مالية غزة قد صرفت، يوم الاثنين الماضي، دفعة راتب 2018/12 بواقع 40‎%‎ وبحد أدنى 1200 شيكل، لفئة 1500 شيكل فأقلوتم صرف الدفعة الأخيرة من الفروقات المستحقة للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية.