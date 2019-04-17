قناة (العربية): أنباء عن نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم





وتعاني السودان من أوضاع اقتصادية صعبة وغلاء معيشة، الأمر الذي جعل السودانيين، يخرجون إلى الشوارع للمطالبة برحيل البشير خلال الأشهر الماضية.

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (العربية) الإخبارية، عن مصادر لها، أن هناك أنباءً تفيد بنقل الرئيس السوداني المُنحّى عمر حسن البشير، إلى سجن (كوبر) في الخرطوم، وذلك وفق ما نقلت القناة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).وكان المجلس العسكري السوداني، قرر يوم الخميس الماضي، تنحية البشير، وعدد كبير من قيادات النظام، بعد عدة أشهر من احتجاجات نظمها السودانيون للمطالبة برحيله.