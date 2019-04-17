المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مباحث التموين أن قسم الذهب المركزي لديها قام بانجاز قضية سرقة مصاغ ذهبي تُقدر بـ 16 ألف دينار.وأوضح النقيب حسن أبو العون مسؤول قسم الذهب المركزي أن معلومات توصل اليها قسم الذهب تفيد بوجود الفتي "ح - غ" ?? عام وهو طالب يقوم ببيع اسوارة ذهب في سوق الذهب.وأضاف أبو العون أنه تم الاشتباه في المذكور ومن خلال التحقيق معه أفاد بأنه قام بسرقة المصاغ الذهبي من جده حيث قام ببيعه عن طريق أصدقائه المدعو " ع - ط" والمدعو "ع - و".وذكر أنه باستدعاء الأخير أقر بمعرفته بأن الذهب مسروق حيث تم تحويل القضية إلى مفتش التحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.