فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد الإسمنت، ضمن القوائم السلعة A1 وA2.





ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد لمراجعة الإدارة العامة للتجارة لمقر وزارة الاقتصاد الوطني- المركز الرئيسي- مبنى المجمع الحكومي رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.





وذكرت الوزارة في بيانها، أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 25/4/2019، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.





رام الله - دنيا الوطن