شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

رام الله - دنيا الوطنرصدت عدسة الكاميرا، مقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أثناء وجودهما معاً في أحد مطاعم العاصمة السعودية الرياض.وظهر في المقطع الذي تداوله المغردون بكثافة، ولي العهد السعودي، وهو يتجه نحو مصعد أحد مطاعم الرياض، فيما تحيط به عدسات كاميرا بعض المواطنين، الذين حرصوا على السلام عليه، والتقاط الصور والفيديوهات له، وفيما يتجه الأمير محمد بن سلمان ناحية المصعد، يبادر أحد المواطنين بالقول: "استودعناك الله"، ليرد ولي العهد "في أمان الله"، وذلك وفقاً لصحيفة (عكاظ) السعودية.واختار البعض التقاط صور السيلفي التذكارية مع ولي العهد السعودي، كما اعتاد أن يفعل كثير من السعوديين عند رؤيتهم بن سلمان في الأماكن العامة.