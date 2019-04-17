الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يدعمان حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، قالت، أمس الثلاثاء، إن التخلي عن حل الدولتين، سيعمق الفوضى في إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله.وفي اجتماع للبرلمان الأوروبي، حول ضم الضفة الغربية، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، أضافت موغريني: "حل الدولتين يتلاشى، بل يتم تفكيكه قطعة قطعة".وأشارت إلى أن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يتفقان في هذا الموقف.وفي نهاية الشهر الماضي، قالت موغريني، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، تعارض بالإجماع الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.وأضافت: "لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي من مرتفعات الجولان، ووفقًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان المحتل".