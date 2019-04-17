وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة العمل، الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، صباح اليوم، وبالتعاون مع مفتشي مديرية عمل رام الله، وبمشاركة الشرطة والدفاع المدني، منشأة قيد التشييد والبناء في رام الله "البالوع"، وذلك بعد حدوث خلل في المضخة الخرسانية أثناء عملية الصّب، ما أدى إلى انقلاب المضخة بعد ساعتين من عملية الصب، مخلفة أضراراً جسيمة فيها، دون حدوث إصابات للمواطنين أو العمال في البناية.وعلى الفور، توجه طاقم من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، ممثلاً بمدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ومفتشين من مديرية عمل رام الله والبيرة للتحقيق في الحادث؛ وللإطلاع على اشتراطات السلامة في المبنى، ووقف عمل المنشأة كلياً لحين الانتهاء من التحقيق، وتصويب أوضاعها القانونية.