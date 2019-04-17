وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة مي كيلة، إنه سيتم افتتاح مركز الدكتور (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظيرة في مستشفى أريحا الحكومي خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك، لدى لقاء وزيرة الصحة، عائلة الطبيب الإيطالي البروفيسرو مينيرو، والذي كان من أكبر الداعمين لفلسطين في المستشفيات بجنوب لبنان، وداخل الأراضي الفلسطينية في المجال الطبي.وأشارت، خلال حديثها لزوجة الطبيب وابنته، إلى أن فلسطين لا تنسى من وقف معها في أيام الشدة، لذلك فإننا سنطلق اسم الطبيب مينيرو على مركز التدريب في أريحا، عرفاناً بالجميل لهذا الطبيب الذي حمل فلسطين في قلبه.وقالت وزيرة الصحة: إن مينيرو كان قامة كبيرة، وقد بذل جهداً مميزاً في خدمة القضية الفلسطينية، وقد عرفه الشعب الفلسطيني في جنوب لنبان، قبل أن يعرفه في الداخل.وأضافت أن مينيرو أدخل برنامج جراحة المناظير إلى المشافي الحكومية، وأسس لمركز التدريب والتعليم لجراحة المناظير في مستشفى أريحا الحكومي، وقد جلب مئات الوفود الطبية إلى فلسطين.وقد عمل الطبيب مينيرو مع الطواقم الجراحية بوزارة الصحة، في مشافي الخليل وبيت جالا وأريحا وجنين ورفيديا.