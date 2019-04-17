هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال





أما الاعتقال الأخير، فكان في 14 آذار/ مارس 2006، ويدخل سعدات العام الجاري (2019)، عامه الـ 14 في سجون الاحتلال، ويقضي حكماً بالسجن لـ (30) عاماً.



يُذكر، أن كلاً من البرغوثي وسعدات، كانا قد انتخبا كعضوين في المجلس التشريعي السابق، إلى جانب مركزهم التنظيمي الحالي، وكونهما أبرز قيادات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وخلال الانتفاضة الأولى، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه، ورحّلته إلى الأردن التي مكث فيها 7 سنوات، ثم عاد ثانيةً إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، ليُعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2002، وقد دخل البرغوثي العام الجاري (2019) عامه الـ 18 داخل سجون الاحتلال، ويقضي حكماً بالسجن لـ 5 مؤبدات وأربعين عاماً.أما فيما يخص سعدات، فقد بيّن التقرير، أنه قد تعرّض للاعتقال على يد الاحتلال مرات كثر منذ العام 1969، حيث اعتقل في شباط/ فبراير 1969 لمدة 3 شهور، واعتقل في نيسان/ أبريل 1970 لمدة 28 شهر، واعتقل في آذار/ مارس عام 1973 لمدة 3 شهور، واعتقل في أيار/ مايو 1975 لمدة 45 يوم، واعتقل في أيار/ مايو 1976 لمدة 4 سنوات، واعتقل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 لمدة عامين ونصف، واعتقل في آب/ أغسطس 1989 لمدة 9 شهور، واعتقل في اّب/ أغسطس 1992 لمدة 13 شهر.