عاجل

  • قناة (العربية): أنباء عن نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

شؤون فلسطينية

أبو هولي يبحث مع جبهة التحرير الفلسطينية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

أبو هولي يبحث مع جبهة التحرير الفلسطينية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، خلال لقائه اليوم، مع وفد جبهة التحرير الفلسطينية، برئاسة أمينها العام الدكتور واصل ابو يوسف، التحضيرات لإحياء الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية، والتحديات التي تواجه قضية اللاجئين و(أونروا).

ووضع أبو هولي وفد الجبهة في صورة التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في ظل المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية (أونروا) وإنهاء دورها من خلال تجفيف مواردها  الغاء تفويضها مطلعاً في  الوقت ذاته الوفد على الأزمة المالية  التي تمر بها وكالة الغوث الدولية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

وتطرق أبو هولي خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم عايدة سعيد العزة إلى أنشطة وبرامج دائرة شؤون اللاجئين والإنجازات التي حققتها، خاصة على صعيد توحيد العمل الإعلامي واستنهاض العمل الجماهيري داخل المخيمات في مواجهة المؤامرات، والحضور الفاعل في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.

وهنأ أبو هولي الأمين العام والوفد المرافق معه  بمناسبة الذكرى (42) لانطلاقة الجبهة  في السابع والعشرين من أبريل/ نيسان مشيداً بمسيرة عطائها على مدار اربعة عقود من النضال تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ومواقفها الوطنية المتمسكة بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وبوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد أبو يوسف على انخراط جبهة التحرير الفلسطينية ومشاركتها في كافة الفعاليات الوطنية لافتاً إلى أن هذا اللقاء سيكون انطلاقة جديدة للتواصل مع دائرة شؤون اللاجئين، وتنسيق العمل معها بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتخفيف معاناتهم  مؤكداً على أن جبهته ستكون حاضرة بجماهيرها وكوادرها في كافة فعاليات النكبة لهذا العام.

أخبار ذات صلة

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

آمال حمد: قضية الأسرى على رأس أولويات الحكومة

آمال حمد: قضية الأسرى على رأس أولويات الحكومة

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

في يوم الأسير.. مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ 1967 حتى اليوم

في يوم الأسير.. مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ 1967 حتى اليوم

هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

آمال حمد: قضية الأسرى على رأس أولويات الحكومة

آمال حمد: قضية الأسرى على رأس أولويات الحكومة

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

الخارجية: جهود سياسية وقانونية ودبلوماسية مكثفة دفاعاً عن الأسرى

الخارجية: جهود سياسية وقانونية ودبلوماسية مكثفة دفاعاً عن الأسرى

منوعات

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

زوجة مصطفى قمر &#34;الثانية&#34; تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

زوجة مصطفى قمر "الثانية" تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: &#34;فضحتينا&#34;

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: "فضحتينا"

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

نجم مانشستر سيتي يتزوج من فتاة قامت بتفضيل جميع تغريداته على تويتر

نجم مانشستر سيتي يتزوج من فتاة قامت بتفضيل جميع تغريداته على تويتر

مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية &#34;نوتردام&#34; قبل 15 عاماً

مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية "نوتردام" قبل 15 عاماً

عربي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن

الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن