أبو هولي يبحث مع جبهة التحرير الفلسطينية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، خلال لقائه اليوم، مع وفد جبهة التحرير الفلسطينية، برئاسة أمينها العام الدكتور واصل ابو يوسف، التحضيرات لإحياء الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية، والتحديات التي تواجه قضية اللاجئين و(أونروا).ووضع أبو هولي وفد الجبهة في صورة التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في ظل المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية (أونروا) وإنهاء دورها من خلال تجفيف مواردها الغاء تفويضها مطلعاً في الوقت ذاته الوفد على الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث الدولية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.وتطرق أبو هولي خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم عايدة سعيد العزة إلى أنشطة وبرامج دائرة شؤون اللاجئين والإنجازات التي حققتها، خاصة على صعيد توحيد العمل الإعلامي واستنهاض العمل الجماهيري داخل المخيمات في مواجهة المؤامرات، والحضور الفاعل في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.وهنأ أبو هولي الأمين العام والوفد المرافق معه بمناسبة الذكرى (42) لانطلاقة الجبهة في السابع والعشرين من أبريل/ نيسان مشيداً بمسيرة عطائها على مدار اربعة عقود من النضال تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ومواقفها الوطنية المتمسكة بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وبوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.وأكد أبو يوسف على انخراط جبهة التحرير الفلسطينية ومشاركتها في كافة الفعاليات الوطنية لافتاً إلى أن هذا اللقاء سيكون انطلاقة جديدة للتواصل مع دائرة شؤون اللاجئين، وتنسيق العمل معها بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتخفيف معاناتهم مؤكداً على أن جبهته ستكون حاضرة بجماهيرها وكوادرها في كافة فعاليات النكبة لهذا العام.