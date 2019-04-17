محكمة الاحتلال ترفض التماساً ضد هدم منزل الشهيد أبو ليلى

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال العليا، مساء أمس الثلاثاء، التماساً قدمته عائلة الشهيد عمر أبو ليلى من قرية الزواية في سلفيت، ضد هدم منزلها.وبحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فإن المحكمة، سمحت للجيش بالعمل على هدم المنزل، كجزء من عملية الردع ضد منفذي العمليات.وكان الاحتلال، قد سلم أمين أبو ليلى، والد الشهيد آذار/ مارس الماضي قراراً يقضي بهدم منزلهم الذي يعيش فيه ثمانية أفراد وتبلغ مساحته 120 متراً.يشار إلى أن الاحتلال يتهم الشهيد عمر أبو ليلى بتنفيذ عملية طعن وإطلاق نار على مفترق مستوطنة (أرئيل) يوم 17 آذار/ مارس الماضي، حيث قُتل في العملية مستوطن وجندي.واستشهد أبو ليلى في 19 آذار/ مارس خلال اشتباكه مع قوات إسرائيليّة خاصّة، في قرية عبوين شمال رام الله، بعد مطاردته من جيش الاحتلال لثلاثة أيام.