قيادي بحماس: غزة تُدار عبر وكلاء الوزراء ولا تشكيلات إدارية جديدة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن قطاع غزة يُدار في الوقت الراهن عبر وكلاء الوزارات، نافياً عودة اللجنة الإدارية بالقطاع.





وقال رضوان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لم يتم الحديث عن أي لجان لإدارة قطاع غزة في الوقت الراهن، سواء اللجنة الإدارية السابقة، أو اللجنة الفصائلية.





وأضاف رضوان: "حماس لا تفكر بأي تشكيلات في الوقت الراهن على المستوى السياسي، وإدارة القطاع عبر الوكلاء، يأتي بفعل تخلي الحكومة عن القيام بدورها في القطاع".







وفيما يتعلق بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، رد القيادي بحماس بالقول: "المصريون مشكورون يتابعون بإيجابية تفاهمات التهدئة مع الاحتلال".





يذكر، أن القيادة الفلسطينية، شكلت حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير، وذلك بعد تقديم حكومة الوفاق التي شُكلت وفق اتفاق الشاطئ 2014 استقالتها للرئيس محمود عباس.