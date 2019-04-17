الأشقر: في يوم الأسير 587 أسيراً محكوماً بالمؤبد

رام الله - دنيا الوطنقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي، لمركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن (587) أسيراً في سجون الاحتلال، يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، ينتظرون أن يرضخ الاحتلال لتنفيذ صفقة وفاء أحرار ثانية، مقابل ما تملكه المقاومة من أوراق قوة.وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذى يصادف اليوم السابع عشر من نيسان/ أبريل بأن أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال، ارتفعت خلال انتفاضة القدس التي اندلعت قبل ثلاث سنوات ونصف، حيث اعتقل الاحتلال العشرات، ممن نفذوا عمليات طعن، وإطلاق نار، أدت لمقتل إسرائيليين؛ لتصل أعدادهم إلى (587) أسيراً، منهم 46 أسيراً، هم عمداء الأسرى، وأمضى أقلهم 20 عاماً خلف القضبان.وأشار الباحث الأشقر إلى ان مئات الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، ورغم أحكامهم الخيالية إلا أن الأمل يحدوهم باستمرار بتمكن المقاومة من إتمام صفقة تبادل، تضع حداً لاستنزاف إعمارهم خلف القضبان، وقد ارتفعت الثقة بتحقيق هذا الحلم بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي أكدت المقاومة في أعقابها بأنها تمتلك من أوراق القوة التي تجبر الاحتلال على تنفيذ صفقة تبادل مشرفة، قد تكون أقوى بكثير من صفقة وفاء الأحرار الأولى.