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أكاديمي سعودي: حملة اعتقالات ضد فلسطينيين بالمملكة

أكاديمي سعودي: حملة اعتقالات ضد فلسطينيين بالمملكة
رام الله - دنيا الوطن
كشف الأكاديمي السعودي، المقيم في الخارج، سعيد بن ناصر الغامدي، عن شن سلطات بلاده، حملة اعتقالات واسعة ضد مقيمين فلسطينيين.

وقال الغامدي في تغريدة عبر (تويتر): "في المملكة، حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين، ومنع سفر آخرين منهم، وتجميد حساباتهم، ومصادرة مؤسساتهم"، بحسب ما نقل موقع (خبرني).

وبحسب الغامدي، فإن "التهمة هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس".

ولفت الغامدي، إلى أن "الاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم، أو يعملون في مؤسساتهم".

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