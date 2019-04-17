عاجل

  • قناة (العربية): أنباء عن نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

شؤون فلسطينية

اشتية: أمريكا تحاربنا مالياً ولا نبحث عن كيان بل دولة ذات سيادة

اشتية: أمريكا تحاربنا مالياً ولا نبحث عن كيان بل دولة ذات سيادة
رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد اشتية، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة، بإعلان "حرب مالية" على الشعب الفلسطيني، ووصف خطة السلام الأمريكية التي يزعم ترامب أنه سينفذها تحت اسم (صفقة القرن) بـ"الميتة".

وفي أول مقابلة له مع وسائل إعلام دولية منذ توليه منصبه في نهاية الأسبوع، وضع محمد اشتية، عبر لقاء مع (أسوشيتد برس)، خططًا لتجاوز الأزمة المالية التي ورثها، وتوقع أن ينضم المجتمع الدولي بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي، إلى الفلسطينيين في رفض خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.

وقال اشتية: إن إسرائيل جزء من الحرب المالية التي أعلنتها الولايات المتحدة علينا، وإن الخطة برمتها هي محاولة لدفعنا للاستسلام، والموافقة على مقترح (صفقة القرن) وهو أمر غير مقبول، مضيفاً: "هذا ابتزاز مالي نرفضه"، وأكد على أن ترامب لا يملك أي شركاء فلسطينيين، أو حتى عرب أو أوروبيين.

وطرح اشتية عدداً من المقترحات للتغلب على الأزمة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال إنه فرض تخفيضات على النفقات، وقلل الامتيازات لوزراء حكومته، وسيسعى لتطوير القطاعات الزراعية والاقتصادية والتعليمية الفلسطينية، وبالإضافة إلى البحث عن سبل للحد من اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، مضيفاً "على سبيل المثال اقترح استيراد الوقود من الأردن الشقيق، بدلاً من إسرائيل، وحتى تعويم العملة الفلسطينية. 

وقال أيضاً: إن الفلسطينيين، سيسعون للحصول على دعم مالي من المانحين العرب والأوروبيين، على الرغم من التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، قال اشتية: إن الفلسطينيين ما زالوا ملتزمين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ويشمل ذلك إنشاء عاصمة في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن إسرائيل ضمتها، وتطالب بها كجزء من عاصمتها الأبدية.  

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "بعد كل الخطوات الأمريكية لصالح إسرائيل، ولا سيما الاعتراف بالقدس، لم يعد هناك شيء للتفاوض، أي اقتراح يتجاهل المطالب الفلسطينية الرئيسية سوف يرفضه المجتمع الدولي، وأين سنقيم الدولة الفلسطينية؟ نحن لا نبحث عن كيان، نحن نبحث عن دولة ذات سيادة". 

وختم "الفلسطينيون غير مهتمين بالسلام الاقتصادي، نحن مهتمون بإنهاء الاحتلال، لا يمكن التمتع بالحياة تحت الاحتلال".  

أخبار ذات صلة

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

آمال حمد: قضية الأسرى على رأس أولويات الحكومة

آمال حمد: قضية الأسرى على رأس أولويات الحكومة

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

في يوم الأسير.. مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ 1967 حتى اليوم

في يوم الأسير.. مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ 1967 حتى اليوم

هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

المباحث تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 16 ألف دينار

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

الشعبية في يوم الأسير: الحركة الاسيرة دوماً في الخندق الأمامي من المقاومة

آمال حمد: قضية الأسرى على رأس أولويات الحكومة

آمال حمد: قضية الأسرى على رأس أولويات الحكومة

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت ضمن القوائم A1 وA2

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

وزارة العمل تُغلق منشأة قيد البناء جراء سقوط مضخة خرسانية أثناء الّصب

وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

وزيرة الصحة: سنفتتح مركز (ماريو مينيرو) للتدريب على جراحة المناظير قريباً

هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

هيئة الأسرى: البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

الخارجية: جهود سياسية وقانونية ودبلوماسية مكثفة دفاعاً عن الأسرى

الخارجية: جهود سياسية وقانونية ودبلوماسية مكثفة دفاعاً عن الأسرى

منوعات

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

زوجة مصطفى قمر &#34;الثانية&#34; تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

زوجة مصطفى قمر "الثانية" تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: &#34;فضحتينا&#34;

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: "فضحتينا"

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

نجم مانشستر سيتي يتزوج من فتاة قامت بتفضيل جميع تغريداته على تويتر

نجم مانشستر سيتي يتزوج من فتاة قامت بتفضيل جميع تغريداته على تويتر

مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية &#34;نوتردام&#34; قبل 15 عاماً

مشهد سينمائي تنبأ باختفاء كاتدرائية "نوتردام" قبل 15 عاماً

عربي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن

الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن