ليست مصر.. دولة عربية بين أكثر الدول شعبية للسياح آخر 10 سنوات

رام الله - دنيا الوطنحلل خبراء من شركة أبحاث بريطانية مجموعة من الإحصائيات التي تمت بالاعتماد على البحث في محرك (غوغل ترند) حول الاتجاهات الأكثر شعبية لدى المسافرين والسياح.الدراسة التي اعتمدت على إحصائيات تم جمعها منذ العام 2009 ولغاية 2019، احتلت فيها عاصمة المجر بودابست، المرتبة الأولى بنمو وصل لـ 87 في المئة لعدد السياح خلال السنوات العشر الأخيرة.احتلت عاصمة كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بنسبة نمو وصلت لـ 79 في المئة، وجاءت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة وصلت لـ 68 في المئة.وكان من ضمن قائمة الدول الخمس الأوائل تل أبيب ووارسو، بحسب ما نقل موقع (Lonely Planet).واحتلت الفلبين قائمة الدول الأكثر بحثاً خلال العشر سنين من أجل السياحة، بنسبة وصلت لـ 170%، ودخلت القائمة دول كل من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وكازاخستان وهولندا، في الوقت الذي تراجع فيه البحث عن دول سياحية كمصر والبرازيل وتونس وتركيا وفرنسا بنسب أقل.