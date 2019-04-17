الملك سلمان يُقدّم عرضًا للرئيس اليمني

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عرضاً من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.ووفقًا لوكالة (سبأ) اليمنية، فإن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجالات التكامل والتعاون المشترك، كما تضمنت عرضاً لفكرة إنشاء مجلس عربي أفريقي.وأكدت الرسالة التي تسلمها الرئيس خلال استقباله في الرياض، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة، أحمد بن عبد العزيز القطان، وسفير المملكة العربية السعودية باليمن، محمد آل جابر، على جهود البلدين الشقيقين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال فكرة تأسيس مجلس للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.وقالت الرسالة: إن "فكرة تأسيس المجلس، تأتي لتأكيد الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول، وصون سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية، بما تمثلة منطقة البحر الأحمر وخليج عدن من أهمية قصوى للسلم والأمن الدوليين".بدوره، رحب الرئيس اليمني بوزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وسفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محملاً تحياته إلى الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان.وأكد الرئيس هادي على أن علاقات البلدين أخوية وأزلية، وأساسها التعاون والتكامل والمصير المشترك، لافتاً إلى التوافق في مختلف القضايا المصيرية، التي تهم أمن واستقرار بلدينا والمنطقة بصورة عامة.