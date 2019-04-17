الإمارات سعيدة بتأييد ترامب لحرب اليمن

رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، باستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (فيتو) ضد قرار للكونغرس، كان يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.وقال قرقاش عبر حسابه بموقع (تويتر) إن "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية".يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدم، اليوم الأربعاء، حق النقض ضد قرار للكونغرس، يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وفقاً للبيت الأبيض.وقال ترامب: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنوداً شجعاناً، في الوقت الحالي، وفي المستقبل".