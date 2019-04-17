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دولة إفريقية تُوافق على منح البشير حق اللجوء

دولة إفريقية تُوافق على منح البشير حق اللجوء
عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، أن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوريم: "في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيه على أعلى مستويات قيادتنا".

وأشار إلى دور البشير الرئيسي في اتفاق السلام في جنوب السودان، مضيفاً أن "الحكومة الأوغندية، يمكن أن تفكر في منحه اللجوء".

وأضاف أن "أوغندا تتابع عن كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك، احترام تطلعات الشعب السوداني، ومن بينها الانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني".

يشار إلى أن أوغندا هي أول دول إفريقية، تستضيف البشير في الماضي، ولا تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من كونها من الموقعين على معاهدة روما، التي تأسست بموجبها المحكمة.

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