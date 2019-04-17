بأول مهامها بالشرق الأوسط.. مقاتلات (F-35) الأمريكية تصل الإمارات

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، وصول مقاتلات (F-35 A) الأمريكية، إلى قاعدة الظفرة بالإمارات في أول مهمة لها في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك، في تغريدة للقيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بـ (تويتر)، وقالت فيها: "مقاتلة الـ F-35A التابعة لسلاح الجو الأمريكي تصل في أول مهمة لها في الشرق الأوسط في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات؛ لتعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ستوفر الـ F-35A قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة"، وفق ما أوردت (CNN).وتعتبر F-35 المقاتلة الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وهو الجيل الأحدث، تنتجها شركة (لوكهيد مارتن) الأمريكية، وبالإضافة إلى الجيش الأمريكي، فقد وصلت إلى إسرائيل وتركيا مؤخراً.ومن أبرز ما يلفت الأنظار صوب هذه الطائرة الحديثة هو قدرتها على الهبوط والإقلاع بشكل عامودي دون الحاجة إلى مدرج، وقدرة أنظمة الاستشعار فيها على توفير تغطية 360 درجة لميدان القتال.