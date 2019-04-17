تعليق البردويل على دعوة الرئيس عباس لاستئناف المصالحة من جديد

رَدّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، على إرسال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وفداً من حركة فتح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستئناف المصالحة من جديد.

وقال البردويل لـ"دنيا الوطن": إن حركته لديها كامل الاستعداد، للتجاوب مع الدور المصري، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة، على أساس الشراكة والديمقراطية، مضيفًا: "فلنبدأ من الآن، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تُشرف على انتخابات، وهذا الأمر يكون بإشراف القيادة الموحدة لمنظمة التحرير".

وأكد أن الأمر بسيط جدًا، لا بد أن نُطبّق اتفاق 2011، وما جاء به من تفصيلات، خاصة اتفاق 2017، وأيضًا مخرجات بيروت، وأن نذهب لانتخابات تشريعية، ورئاسية، ثم مجلس وطني، مستدركًا: "بدون ذلك، فإن ما سيتم في القاهرة، تسجيل نقاط، بحيث يسجل كل فصيل نقطة على الآخر".

وعما إذا اشترطت حركة حماس، إنهاء حكومة اشتية، قبل أي استئناف المصالحة، قال البردويل: إنه لا فرق بين حكومة اشتية وحكومة الحمد الله، وكلاهما خارج عن الدستور والشرعية الفلسطينية، لأنهما لم يحصلا على ثقة المجلس التشريعي، بل يمكن اعتبارهما حكومات "أمر واقع"، مضيفًا: "المصالحة تبدأ من خلف هذه الحكومات، ويمكن الولوج عنهما عبر حكومة وحدة وطنية جديدة".

وعن التهدئة مع الجانب الإسرائيلي، أكد البردويل، أن ما تلمسه حماس، هو تطبيق الاتفاقات، معرباً عن أمله بأن يتم التنفيس عن الأسرى والمسجد الأقصى، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة.

شاهد تصريحات صلاح البردويل لـ"دنيا الوطن"..

