الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل قيد الإنشاء في خربة جبارة جنوب طولكرم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم، وهو واحد ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في المنطقة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، إنهم تفاجأوا منذ ساعات الصباح الباكر، بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان من الحجم الثقيل تحاصر المكان، في الوقت الذي أغلقت فيه مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها او الخروج منها.



وأضافوا، أن أصحاب هذه المنازل تلقوا قبل فترة قصيرة إخطارات من الاحتلال بوقف البناء، قبل أن يتم إبلاغهم قبل أسبوع بالهدم .



رام الله - دنيا الوطن