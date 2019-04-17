مشاهد مُروعة لكاتدرائية نوتردام من الداخل بعد "الجحيم"

رام الله - دنيا الوطننشرت وكالة فرانس برس صوراً تُظهر كمية الخسائر التي تسبب بها الحريق المُدمر الذي أتى على كاتدرائية نوتردام.وظهر بالصور عوارض السقف المتفحمة التي تعود إلى مئات السنين على أرض الكنيسة بعد الجحيم المُدمر.بينما استطاع "أرغن" أثري بالكاتدرائية الرومانية الكاثوليكية النجاة، والذي يعود إلى القرن الثامن عشر - وهو الأشهر عالمياً - ويضم أكثر من 8000 أنبوب، بعد وضع خطة لحماية القطع الأثرية بسرعة بعد اندلاع الحريق الاثنين.كذلك نجت بعض النوافذ الوردية والأعمال الفنية الثمينة التي كانت أكبر من اللازم لإزالتها.يُذكر أنه قبل يومين دمر حريق هائل استمر أكثر من 12 ساعة البرج والسقف، لكن لم يصِب برجي الجرس اللذين يعودان إلى القرون الوسطى بأي ضرر.